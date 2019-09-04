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Пограничный КПП, архивное фото.

На молдавской границе неспокойно - граждане РМ и иностранцы нарушают закон

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Пограничная полиция за минувшие сутки зафиксировала целый ряд нарушений, связанных с процедурой пересечения государственных рубежей Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Наиболее бдительными должны быть пограничники, ведь именно они стоят на страже рубежей страны. Однако в минувшие сутки на границах Молдовы было не совсем спокойно, а некоторые пытались обойти закон и пересечь таким образом государственную границу.

Один из граждан нашей страны пытался незаконно перейти молдавско-украинскую границу в неположенном месте, двое нарушили пограничный режим, один житель страны пытался контрабандным путем ввести на территорию республики крупную партию товаров широкого потребления.

В двух случаях государственный рубеж пытались пересечь по фальшивым заграничным паспортам молдавского образца.

Александр Субботин (справа) и Виктория Федорова
© Sputnik / Vladimir Trefilov
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Девять иностранных граждан уличили в превышении допустимых сроков нахождения на территории Молдовы, четверо граждан Молдовы нарушили правила использования автовиньеток.

Удалось задержать пограничникам и человека, осужденного по уголовной статье, который пытался покинуть республику, чтобы избежать наказания. 

Всего за сутки границу пересекли 62 694 тысячи человек, 33 191 из которых выехали из Молдовы. В начале сентября растет число граждан Молдовы, уезжающих из республики за рубеж на заработки.

Большинство из них возвращается в страны ЕС и СНГ после летних каникул, проведенных с родными и близкими людьми на родине.

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Теги:
нарушение, иностранцы, граждане Молдовы, граница, Молдова


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