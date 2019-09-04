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Определение содержания нитратов в арбузе

Бытовые нитратомеры врут, для паники нет оснований, заявляют в ANSA

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов заявляет, что для тревоги нет оснований и уровень нитратов в овощах и фруктах на прилавках торговых сетей находится под постоянным мониторингом.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. В социальных сетях и в прессе участились сообщения о повышенном содержании нитратов в овощах и фруктах, которые продаются в Молдове. Однако для паники нет оснований, считают в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Агентство обратилось к населению со специальным заявлением, где подвергло сомнению достоверность показаний бытовых нитратомеров, которые широко продаются в Молдове.

"Исследования по определению содержания нитратов проводятся только в аккредитованных лабораториях, и коммерческие цифровые устройства (тесты на нитрат) не могут быть метрологически проверены, поэтому результаты, полученные в отношении содержания нитратов, не считаются достоверными", - говорится в сообщении агентства. 

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По заявлению ANSA, содержание остатков пестицидов и нитратов в пищевых продуктах растительного происхождения тщательно контролируется. Так, в рамках Программы мониторинга на 2019 год будет отобрано 400 образцов для исследования содержания остатков пестицидов и 272 образца для изучения содержания нитратов. 

До настоящего времени было отобрано 100 образцов для определения содержания нитратов и 150 образцов для определения содержания остатков пестицидов.

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Ранее специалисты того же Национального агентства по защите прав потребителей заявили, что анализ такой продукции как нектарины, репчатый лук, арбузы, дыни и виноград показали, — в большинстве супермаркетов Кишинева продают фрукты и овощи, которые по содержанию нитратов просто непригодны к употреблению.

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Теги:
нитраты


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