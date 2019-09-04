Правительство отменило четыре решения о концессии аэропорта Кишинева

Страсти вокруг концессии столичной авиагавани продолжают разгораться – кабмин принял важное решение и планирует обратиться в судебную инстанцию.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Члены кабмина на заседании в среду утвердили отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки. В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решение о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

"Речь идет о четырех решениях, касающихся концессии Международного аэропорта Кишинева. Мотивом для отмены этих решений стало приведение в соответствие нормативных актов с действующим законодательством", - сказала на заседании министр юстиции Олеся Стамате.

По ее словам, "19 июня 2012 было принято решение правительства, которое предполагало сделать аэропорт объектом частно-государственного партнерства путем концессии".

"Решением от 30 мая 2012 утверждена концессия активов аэропорта и прилегающих к нему площадей, условия концессии и организации по выбору концессионера. Это решение было приостановлено Конституционным судом", - заявила Стамате.

Однако, как подчеркнула министр, "затем правительство утвердило отчет о проведении и результатах закрытого конкурса по выбору концессионера, но КС снова приостановил данное решение и запретил проведение каких-либо действий по реализации решения правительства до вынесения окончательного вердикта".

"Несмотря на это, правительство утвердило решение о подтверждении концессии активов аэропорта и условия сдачи в концессию… Данные решения были приняты вопреки законодательных норм. Эти решения приняты правительством, находившимся в отставке", - заключила Стамате.

Как заявила премьер Майя Санду, несмотря на отмену правительством вышеназванных решений, контракт о концессии продолжит действовать, однако правительство намерено обратиться в судебную инстанцию для решения внутреннего спора.

Как заявил Sputnik юрист Теодор Кырнац, такие действия могут обернуться для государства потерей огромной суммы денег, поскольку владелец компании может обратиться в международную инстанцию и выиграть процесс.

Споры вокруг аэропорта

NR Investments Ltd 28 августа завершила покупку кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций молдавской Avia Invest SRL, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева.

NR Investments Ltd принадлежит Натаниэлю Филипу Ротшильду также известному как Нат. Это швейцарский финансист британского происхождения, представитель династии Ротшильдов. Он младший из четырех детей и единственный сын лорда Джейкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джеймса Данна, канадского финансиста и магната. Как у сына барона у него есть титул The Honourable.

В правительстве Молдовы объявили, что кабмин не был проинформирован или проконсультирован о намерении NR Investments Ltd приобрести Komaksavia Airport Invest Ltd, обладающей 95% Avia Invest, а также о завершении процесса покупки.

Более того, как отметили в пресс-службе правительства, премьер и министр экономики сообщили представителю NR Investments Ltd, что у контракта о концессии серьезные правовые проблемы, подчеркнув, что договор рассматривается на данный момент в прокуратуре.

По словам президент республики Игоря Додона, он всегда выступал против решения предыдущего правительства о концессии аэропорта, так как материальный ущерб и риски национальной безопасности, связанные с этой схемой, огромны.

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