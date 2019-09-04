У медика, вымогавшего деньги за доступ к томографу, изъяли миллионы леев

Чтобы гарантировать, что преступник заплатит положенное, у него конфисковали имущество.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Бывший начальник отдела визуализации и компьютерной томографии Республиканского медицинского диагностического центра (CRDM) был осужден и выплатит крупный штраф с конфискацией имущества.

По окончательному решению суда, у медицинского чиновника будет конфисковано имущество на сумму в 1,5 миллиона леев.

Кроме того, по решению суда, он должен выплатить штраф в размере 270 тысяч леев, а также сбор в пользу CRDM в размере 1,08 миллиона леев. Осужденному запрещено занимать руководящие должности в течение 12 лет.

Чтобы гарантировать, что преступник заплатит положенное, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества применило изъятия на сумму 7,2 миллиона леев, в том числе автомобили, недвижимость, банковские счета и наличные деньги, принадлежащие бывшему главе отдела томографии.

Напомним, что проштрафившийся руководитель отдела визуализации и компьютерной томографии Республиканского медицинского диагностического центра был задержан 30 июля 2018 года после серии обысков в медицинских учреждениях.

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Согласно материалам дела, в период с января 2017 года по июль 2018 года бывший начальник систематически требовал у пациентов, в том числе тех, кто был застрахован по медицинским показаниям, суммы денег, которые варьировались от 950 до 5400 леев для томографических исследований. Деньги проходили мимо кассы больницы, за исключением случайных наличных расчетов для менее дорогих анализов.

В ходе обысков были изъяты деньги, обнаруженные в доме, в рабочем кабинете и на счетах экс-медика, в леях, евро и долларах США на общую сумму 6,6 миллиона леев.

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