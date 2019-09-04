Дождь проблему не решил: угроза пожаров в Молдове не исчезла

Еще в течение недели во многих населенных пунктах сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила в ряде районов Молдовы действие "желтого кода" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

"В период 5-11 сентября в связи с недобором осадков во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", - уточнили в ведомстве.

Исключение составляют только Страшенский, Каларашский, Оргеевский, Теленештский, Сынджерейский, Флорештский, Глодянский, Рышканский, Единецкий, Дрокиевский и Сорокский районы, а также муниципий Бельцы.

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в указанный период в населенных пунктах, где действует "желтый код", возможны воспламенения сельхозкультур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек.

Рекомендуется избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами. Не следует разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности.

Также советуют ограничить проведение работ, в результате которых, происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.

Засуха длится больше месяца

Кроме того, до 6 сентября продолжает действовать еще одно предупреждение - в связи с гидрологической засухой.

"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность", - сказано в сообщении.

По этой причине экономических агентов и физических лиц призывают рационально использовать водные ресурсы.

Предупреждение было объявлено с 29 июля и должно было действовать до 5 августа, однако с тех пор его продлевали уже несколько раз.

Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени.

В периоды низкого стока, когда его объем не превышает 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "жeлтый код".

В случае покрытия гидрологической засухой 80% территории республики объявляется "жeлтый код" по всей территории или по гидрографическим бассейнам.

Что говорит статистика

Для Молдовы засуха летом – явление, к которому уже стали привыкать. В последние годы именно с конца июля начинался период полного отсутствия осадков и высокой температуры воздуха.

Например, в 2016 году кишиневский поставщик воды в период действия аналогичного предупреждения в июле-августе даже призвал население рационально использовать водные ресурсы.

Тогда речь шла о том, что необоснованное массовое использование питьевой воды для орошения неизбежно приведет к перебоям в водоснабжении, в тот же период регистрировалось понижение уровня воды на некоторых территориях, в том числе в Сынджере, Добродже, Реваке и Гидигиче.

В результате засухи в прошлые годы уровень воды в Днестре снижался до критической отметки. Из-за этого молдавские власти даже обращались к Украине с просьбой увеличить водосброс в Днестровское водохранилище.

© Sputnik / Vadim Rusu Обеспечение питьевой водой в Молдове

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