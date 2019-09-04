Экоигры: как в Приднестровье популяризируют природоохранную грамотность

В приднестровском регионе прошла серия экологических квестов для детей. Их провели совместно организации с правого и левого берега Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 4 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Проект охватил детей из шести населенных пунктов Левобережья. В легкой игровой форме приднестровским ребятам преподали знания о том, как необходимо оберегать природу и правильно заботиться о ней. Для проведения таких мероприятий объединились две организации с правого и левого берега Днестра - инициатива "Молодежь за экопластик" и общественное движение "Народное действие".

"Дети проходили обучающие познавательные задания, благодаря которым они узнавали много нового для себя – о том, например, какие животные обитают в нашей местности или как правильно сортировать мусор. По завершении им продемонстрировали мастер-класс на тему переработки пластика", - рассказал корреспонденту Sputnik председатель общественного движения "Народное действие" Андрей Чорба.

Ликбез в игровой форме

Все задания вроде бы и на смекалку и на знания, но преподнесены в такой интересной форме, что дети с удовольствием включались в процесс и хорошо проявили себя в квесте. Сначала волонтеры проводили небольшой вводный курс по теме.

Например, в деле сортировки мусора они делились знаниями не только о том, как это необходимо делать, но и почему это важно. Потом ребятам раздавались листочки, на которых было написано название того или иного вида "продукта на выброс" – старый телефон или испорченное яблоко, и каждая команда должна была рассортировать их по коробкам. Под конец, перед озвучиванием результатов, ребята должны были объяснить, почему они распределили мусор именно так.

Маленькие секреты - полезные вещи из отработавшего свое пластика

В квестах участвовали дети школьного возраста. Организаторы старались формировать команды таким образом, чтобы не было большого возрастного различия, а значит, неравенства в знаниях и в шансах на победу.

Преподаватели не могли нарадоваться. Для того, чтобы заинтересовать ребят обучением по школьным дисциплинам, приходится испытывать разные техники преподавания и прикладывать немало усилий, а тут – в игре на тему экологии никаких особых уговоров, они и так с явным удовольствием включались в решение очередного задания, а потом завороженно слушали рассказ о том, как перерабатывается пластик и какую полезную вещь можно получить из него.

"Все изделия, полученные на мастер-классе из переработанного пластика – например, подставку для зубных щеток, различные корзиночки для бижутерии, вазоны для цветов, мелкие предметы, давали детям в руки, чтобы они могли посмотреть, потрогать их. И ребята их разглядывали с большим интересом", - отметил Андрей Чорба.

В следующем году организаторы намерены продолжить начинание и провести подобные экологические квесты и в других населенных пунктах.

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