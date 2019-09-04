В Молдове началась электронная регистрация больничных листов

С точки зрения пациентов, никаких видимых изменений не произойдет. Как и прежде, приходя к врачу в конце периода нетрудоспособности, пациенты будут получать справку, которую он предоставят своему работодателю.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. В Молдове запущен портал для электронной регистрации больничных листов медицинскими учреждениями. Об этом заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Ала Немеренко.

Соответствующие данные будут автоматически отправляться в Национальную компанию социального страхования, которая будет определять оплату за дни временной нетрудоспособности.

По словам министра, по состоянию на конец августа данные о выписанных больничных листах уже регистрируются в электронной форме и передаются через правительственную электронную платформу MConnect.

"Портал позволяет создать механизм учета и системного контроля над методом оплаты за временную нетрудоспособность и для приведения платежей в соответствие с международным опытом, который существует во многих странах", — сказала Немеренко.

Пособие на первые 5 дней отпуска по болезни в случае заболеваний или несчастных случаев, не связанных с работой, будет рассчитываться и выплачиваться работодателем, но не более 15 совокупных дней в течение календарного года за несколько периодов временной нетрудоспособности для одного и того же сотрудника.

На онлайн-портале будут вводиться данные из справок, выданных врачами, начиная с 1 июля 2019 года, с момента вступления в силу Постановления правительства, сообщила министр.

С точки зрения пациентов, никаких видимых изменений не произойдет. Как и прежде, приходя к врачу в конце периода нетрудоспособности, пациенты будут получать справку, которую они предоставят своему работодателю.

"Абсолютно ничего не меняется. Изменена только форма передачи данных. По сути, это коснется только медицинских учреждений, которые обязаны вносить данные о выписанных больничных листах в онлайн-систему", - заявила Немеренко.

По словам министра, следующим шагом после запуска портала станет "выдача больничных листов только в электронном формате, чтобы они больше не выписывались на бумаге, это упростит жизнь как работодателям, так и сотрудникам".

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