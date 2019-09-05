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Ночной Кишинев

В скверах и на спортплощадках в Кишиневе появятся уличные фонари

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
События Кишинева (13)
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Три сквера и три спортплощадки в молдавской столицы подключат к системе уличного освещения.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Уличное освещение появится в нескольких скверах и на ряде спортивных площадок в Кишиневе. Соответствующие распоряжения подписал и.о. примара (мэра) Адриан Талмач.

"Генеральное управление жилищно-коммунального хозяйства обеспечит монтаж освещения в скверах на улице Мария Дрэган, бульваре Мирча чел Бэтрын 29/3 и улице Георге Кошбук", - говорится в тексте первого распоряжения.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Также освещение появится на трех спортивных площадках – на бульваре Григоре Виеру, 26, улицах Алба-Юлия, 206 и Четатя Ялбэ, 5.

Муниципальное предприятие LUMTEH в течение пяти дней должно объявить технические условия проектирования систем освещения этих спортивных объектов.

Финансирование работ обеспечивается из средств муниципального бюджета на 2019 год.

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Тема:
События Кишинева (13)

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Теги:
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