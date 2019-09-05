Газовый вопрос: Минэкономики нужен срочный кредит для запасного плана

Молдавское правительство, по всей видимости, готовит резервный вариант на случай, если конфликт между "Газпромом" и "Нафтогазом" повлияет на транзит голубого топлива в 2020 году.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Получение срочного кредита на покупку и хранение 400 миллионов кубометров газа в январе-феврале 2020 года обсудил в Брюсселе министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан с замдиректором службы ЕК по вопросам соседства Катариной Матерновой. Об этом сообщили в Минэкономики страны.

Поиск решений на крайний случай

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта о поставке газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому договору уже начались, однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины.

Именно по этой причине молдавские власти прорабатывают все возможности обеспечения энергетической безопасности страны.

Министр экономики вошел в состав делегации, возглавляемой президентом Молдовы Игорем Додоном, отправившейся 4 сентября в Брюссель. Именно в рамках этого визита Брынзан встретился с Матерновой и обсудил "ряд важных для Молдовы тем".

"Это получение срочного кредита на покупку и хранение около 400 миллионов кубометров газа в январе и феврале 2020 года, пути укрепления энергетической безопасности, планы краткосрочного и среднесрочного развития в энергетике, а также инвестиции в повышение эффективности потребления энергии", - заявили в Минэкономики.

В ведомстве уточнили, что в ходе дискуссии "обсуждалась возможность создания хранилища природного газа в Молдове, который можно было бы покупать напрямую на конкурентоспособных рынках, тем самым обеспечивая энергетическую безопасность страны".

Вторая встреча по теме газа

А вот с вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем Шевчовичем, как заявили в профильном министерстве, "главными темами стали:

обеспечение Молдовы природным газом в следующем году;

сотрудничество ЕС, Молдовы и Украины для того, чтобы обезопасить маршрут поставки природного газа в реверсном режиме по газопроводу "Турецкий поток";

хранение природного газа в хранилище на Украине по обычному маршруту поставок".

Ранее президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в ходе этой встречи с Шевчовичем обратил внимание собеседника на то, что обеспечение нашей страны природным газом остается одной из проблем, вызывающих тревогу руководства Республики Молдова, особенно когда речь заходит о спорах между Российской Федерацией и Украиной.

"Пояснил причины нашей обеспокоенности вопросом поставок газа в Молдову после 1 января 2020 года, учитывая, что срок действия контракта по транзиту через Украину истекает, а ситуация остается неясной для всех вовлеченных сторон", - отметил Додон.

Президент обратил особое внимание на то, что по территории Украины проходит транзит газа не только в Республику Молдова, но и в балканские страны, что означает риски для всего региона.

Кроме того, глава государства проинформировал европейских партнеров о переговорах, которые он на днях провел с руководством ПАО "Газпром" по вопросу поставок российского природного газа в Молдову, а также по возможным сценариям развития событий в случае прекращения транзита через Украину.

Молдова ведет переговоры с Россией в том числе и по поводу поставок газа в Молдову через "Турецкий поток" (Turk Stream). Об этом ранее заявлял глава Минэкономики республики. Кроме того, появлялась информация о том, что Молдова вела переговоры с Украиной об аренде подземных газовых хранилищ.

В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK