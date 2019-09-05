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Крупная кража: воры вынесли из дома в Маркулештах золото и два пистолета

CC0 / Pixabay / TBIT
Общество
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Один из подозреваемых уже задержан, остальных ищет полиция.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Полицией задержан мужчина, совершивший крупную кражу в городе Маркулешты. Кроме денег, воры унесли два пистолета и золотые украшения.

По сообщению Генерального инспектората полиции, 2 сентября поступило заявление о совершении крупной кражи. Преступник взломал дверь в доме в Маркулештах, когда хозяев не было дома, и ушел с богатой добычей. Вору достались 52 500 евро, 158 000 леев, золотые украшения, навигатор, пистолет марки MP446 Viking калибра 9x19 и пистолет модели Walther P22 22Lr.

В результате оперативно-розыскных мероприятий с помощью спецназа "Fulger" был задержан подозреваемый. Им оказался 42-летний житель Каларашского района. Во время обыска в его доме были найдены некоторые из похищенных вещей.

Полиция продолжает поиск соучастников кражи.

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Теги:
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