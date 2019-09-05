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Кодры - возвышенность в Молдавии, 1972 год.

Новым директором агентства "Moldsilva" стал Валерий Кайсын

© Sputnik / Б. Круцко
Общество
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В соответствии со Стратегией устойчивого развития лесного фонда, которая была утверждена в 2001 году, площадь лесов к 2020 году должна достигнуть 15% территории страны.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. На пост директора агентства "Moldsilva" назначен Валерий Кайсын. Он победил в конкурсе, объявленном министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, в котором участвовали девять кандидатов.

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Коллективу агентства нового директора представила министр Жоржета Минку.

У Валерия Кайсына тридцатилетний опыт работы в лесохозяйственной сфере, профессиональную деятельность он начал в 1989 году в Вулканештском лесном хозяйстве. Ранее он работал заместителем научного директора Института исследования и обустройства лесного хозяйства.

В Молдове общая площадь лесов составляет 423 тысяч гектаров, из них 376 тысяч гектаров - это собственно леса, остальное - кустарники и лесопосадки. Рост лесов в Молдове, по утверждениям специалистов, затруднен частыми засухами, гидрологическими изменениями и обмелением рек, снижением уровня грунтовых вод.

В соответствии со Стратегией устойчивого развития лесного фонда, которая была утверждена в 2001 году, площадь лесов к 2020 году должна достигнуть 15 процентов территории страны, однако тот факт, что за предыдущие 20 лет рост составил менее двух процентов, ослабил надежды на реализацию плановых показателей.

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Теги:
площадь, территория, Молдова


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