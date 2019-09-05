Обыски в Молдове по делу "Ландромата": ущерб оценивается сотнями миллионов

Фиктивные контракты и сокрытие доходов – правоохранители получили данные, что государству нанесен ущерб в 221 миллион леев.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел вместе с офицерами Национального инспектората расследований проводят в четверг обыски, связанные с уклонением от уплаты налогов предприятием, вовлеченным в схему по отмыванию денег "Ландромат". Информацию об этом подтвердили в Генеральной прокуратуре страны.

Как пояснили в ведомстве, в ходе расследования выяснилось, что "принимавшие решения лица в рамках предприятия, офис которого находится в Кишиневе – граждане Украины и Молдовы, вовлечены в схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах".

"Сотрудники Налоговой службы констатировали серьезное занижение НДС и налога на прибыль данного предприятия в период с 2012 по 2016 годы общим размером в 221 миллион леев (1,24 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По информации ведомства, преступная схема состояла в заключении фиктивных контрактов о купле-продаже имущества компаний-нерезидентов, в результате на счета фирмы переводились большие денежные суммы. Однако финансовые отчеты компании за этот период были предоставлены не полностью или отсутствовали вообще, что, как уточнили в Генпрокуратуре, "сделало невозможным прямой подсчет доходов экономического агента, который до сих пор скрывает от прокуроров бухгалтерские, финансовые и банковские документы".

"По полученной информации в ходе расследования, компания получила и невозвратные кредиты от КБ Unibank АО. Этот факт проверяет Антикоррупционная прокуратура. Сейчас проводятся действия по сбору доказательств", - добавили в Генпрокуратуре.

Данное уголовное дело было открыто после анализа, проведенного Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

Другие подробности прокуратура пообещала предоставить позже.

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