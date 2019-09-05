Граница – "на замке": молдавские пограничники показали верх мастерства

Должная подготовка и сиюминутная реакция на любые инциденты, которые могут случиться на государственных рубежах страны, - сотрудники Пограничной полиции Молдовы показали достойный подражания пример владения оружием и навыками единоборств.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Пограничники Молдовы - обладатели почетных зеленых беретов продемонстрировали своим будущим коллегам, выпускникам Академии полиции "Штефан чел Маре" свою выучку.

Умение остановить нарушителя, работать в рисковых ситуациях требует особых навыков, быстрой реакции, способности сориентироваться в любой ситуации.

Пограничники показали хорошие результаты в стрельбе из автоматов "АК-47" и пистолетов "Glok" с различных позиций, умение осуществлять преследование на пересеченной местности, а также совершать патрулирование границы на всем ее протяжении.

© Photo : Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI Сотрудники Пограничной полиции Молдовы продемонстрировали свои служебные навыки

Затем собравшимся была показана инсценировка задержания нарушителя государственного рубежа республики. В рамках спецоперации, человек, скрывавшийся от пограничников, "отстреливался" и "ранил" одного из офицеров.

Люди в форме проявили в данных (пусть и нарочно созданных) обстоятельствах выдержку и самообладание, они смогли не только задержать правонарушителя, но и помочь "раненому" товарищу.

© Photo : Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI Сотрудники Пограничной полиции Молдовы продемонстрировали свои служебные навыки

В ходе мероприятий по подготовке личного состава впервые попробовали свои навыки в стрельбе из автоматического оружия выпускники Академии полиции. Не менее выдержанными и отважными, чем мужчины, в этом упражнении оказались женщины, которые решили посвятить свою жизнь охране государственных рубежей страны.

Оригинально спровоцировал одного из офицеров на демонстрацию мастерства во владении оружием глава Пограничной полиции Молдовы Россиян Василой. Он попросил коллегу разобрать и собрать автомат Калашникова с закрытыми глазами, тот вызов принял и успешно с ним справился.

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