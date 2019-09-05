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Аэропорт.

"Bine ati venit" - по уровню безопасности для туристов Молдова обошла полмира

CC0 / Pixabay / JESHOOTScom
Общество
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В международном рейтинге стран, менее или более опасных для туристов, Молдова расположилась посередине, оставив далеко позади Гану, Сальвадор, Нигерию, Йемен, Венесуэлу и Гондурас, которые "плетутся в хвосте".

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. В начале сентября бел представлен ежегодный рейтинг туристической конкурентоспособности, а проще говоря - топ стран, где менее всего опасно отдыхать туристам. Наша республика заняла в нем 67 место из 140. Соседями Молдовы по рейтингу туристической безопасности стали Израиль и Гана, расположившиеся на 66 и 68 местах, соответственно. 

Наименее опасными для отдыха направлениями международные эксперты признали Финляндию, занявшую первое место, Исландию и Оман, расположившиеся на 2-й и 3-й позициях.

© Depositphotos / Shalamov
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Практически никакие неприятные сюрпризы не ожидают туристов, отправляющихся на отдых в Португалию, Швейцарию, Гонконг, Люксембург, Новую Зеландию.

Замыкают рейтинг такие страны, как Нигерия, Йемен, Гондурас и Венесуэла. Составляя данную мировую туристическую табель о рангах, международные эксперты учитывали такие критерии, как слаженность и эффективность работы правоохранительных органов, число особо тяжких преступлений, совершенных за последний год в каждой конкретной стране, градус массовых волнений и акций протеста в государстве. 

Соседка Молдовы по карте, Украина заняла 107 место в списке, а Румыния расположилась на почетном 29 месте.

Осенью администрация президента представит концепцию развития туризма в Молдове. По словам главы государства, ее реализация может "целиком изменить ситуацию в Молдове, в особенности – экономическую инфраструктуру". 

Старый Орхей
© Sputnik / Игорь Взоров
Старый Орхей

Игорь Додон подчеркнул, что особое внимание уделено развитию сельского туризма.

"Будут процветать и сельские населенные пункты, так как туристы приезжают не только в Кишинев, - написал глава государства в социальной сети.

"Молдова становится довольно интересным, неизведанным до этого момента туристическим направлением", - добавил президент.

Виноградники Молдавии.
© Sputnik / Яков Берлинер
Виноградники Молдавии.

В мае 2019 года Молдова была включена в список стран, интересных для любителей экзотики, ищущих новые направления и ощущения. В описании, представленном ООН, упоминаются преимущества, которые предоставляют туристам развитые виноделие и виноградарство.

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Теги:
туристы, безопасность, Гана, Молдова


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