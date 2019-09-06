В Приднестровье "Электромаш" проводит конкурс мастерства среди детей

Накануне своего юбилей один из крупных заводов Приднестровья организует конкурс профессионального мастерства.

ТИРАСПОЛЬ, 6 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Одно из крупных предприятий приднестровского региона завод "Электромаш" организует второй год подряд конкурс профессионального мастерства среди школьников. В нынешнем году он пройдет сразу в двух городах Приднестровья – Тирасполе и Рыбнице.

"Условия конкурса непростые - школьникам необходимо изготовить изделие из металла, продемонстрировав свои навыки и мастерство. Оценивать работы будет конкурсная комиссия, состоящая из профильных специалистов Управления народного образования и представителей завода", - рассказали в пресс-службе "Электромаша".

В Тирасполе мероприятие состоится 18 сентября в учебных мастерских общеобразовательной школы №18.

В конкурсе примут участие 20 учреждений среднего образования. В Рыбнице проект стартует 20 сентября, учащиеся выступят в школе №3.

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Награждение победителей конкурса пройдет в торжественной обстановке 27 сентября, в Доме культуры завода, в рамках праздничных мероприятий, посвященных 60-летию "Электромаша" и Дню работников машиностроительной, металлообрабатывающей и электротехнической отраслей промышленности.

В прошлом году конкурс был реализован впервые накануне и проводился только в городе Тирасполе.

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