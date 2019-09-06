Горожане в трех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что 6 августа для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- пр. Дачия 12, Христо Ботев 19/7 - в период с 13:00 - 17:00.

- пр. Дечебал 6, 6/2, 6/4, Валя Кручий 4, 4/3, 4 подъезд 2, 4 подъезд 6-7, 6 - в период с 08:45 - 13:45.

- ул. Христо Ботев 19/6 - в период с 09:00 - 13:00.

Центр:

- ул. Армянская 55, 61, 84, Болгарская 47, Колумна 58, 70, 81-93, Митрополит Варлаам 65, 74-78, В. Александри 80-88, 123-129 - в период с 13:00 - 18:00

- ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Митрополит Дософтей 128-134, Митрополит Петру Мовилэ 39-41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61/1A, 61A - в период с 11:00 - 17:00.

Рышкановка:

- ул. Н. Донич, 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть, 22, Мирчешть, T. Панфиле, 1-5, 10-62, 11-41, Валя Албэ, 10, 56, Ф. Лупашку, 2, 5, 16A - в период с 08:55 - 19:00.

- ул. А. Руссо 5/1, 7/1, 9/1, 9/2, 11/2, 13/2, 13/A, 15 - в период с 09:10 - 17:00.

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