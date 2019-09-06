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Паланка, архивное фото

Китай официально передал Таможенной службе Молдовы два современных сканера

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Между Молдовой и Китаем будет подписано соглашение о сотрудничестве в таможенной области.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Молдова и Китай подпишут соглашение о взаимной административной помощи в таможенной сфере. Об этом стало известно после встречи врио директора Таможенной службы РМ Юрие Чебана с послом Китая в Молдове Чжаном Инхуном.

Таможня
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Подписание соглашения откроет новые возможности для расширения экспорта и импорта между Молдовой и Китаем, в то же время усилив их безопасность.

Во время встречи молдавской стороной были подписаны документы о передаче двух стационарных таможенных сканеров последнего поколения. Один из сканеров установлен на железнородорожном пунткте "Окница-1", второй - в кишиневском аэропорту.

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Посол Китайской Народной Республики заявил, что правительство КНР будет оказывать дальнейшую поддержку Молдове, в том числе и в развитии Таможенной службы, и в рамках других проектов по технической помощи.

Первый стационарный сканер был передан Молдове в дар правительством Китая в 2015 году и был установлен на таможенном пункте Леушены.

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Теги:
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