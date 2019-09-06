Особенности наследования по-молдавски: разбираем с нотариусом спорные ситуации

Какова очередность наследников и порядок наследования по закону? Как выйти из спорных ситуаций? Что это такое - наследование по закону? О тонкостях и нюансах наследования в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала нотариус Диана Згардан.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik, Ольга Паскару. Наследование - это переход прав и обязанностей от умершего физического лица к одному или нескольким наследникам. Имеет значение тот факт, когда наследодатель хочет определить какой-то конкретный круг наследников и назначить их в качестве таковых.

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Наследование – процесс, четко регулируемый законодательством. Все его этапы и формы проводятся в установленном законом порядке. Однако при всей отлаженности наследования часто возникают ситуации, в которых имеет место спор. Спорные ситуации при наследовании могут возникать как при переходе наследства по закону, так и по завещанию. О тонкостях и нюансах наследования в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала нотариус Диана Згардан.

© Sputnik / Miroslav Rotari Диана Згардан

В ситуации, когда умерший не оставил завещание, наследство переходит родственникам согласно очереди. Молдавским законодательством предусмотрено 5 очередей наследников:

I очередь - нисходящие родственники - (дети, внуки, правнуки и далее по нисходящей линии, но при этом нисходящий родственник, находящийся в живых на момент смерти наследодателя, исключает наследование другими нисходящими, состоящими с умершим в родстве через него, к примеру если в живых дети наследодателя, то они исключают наследование их детьми (внуками, правнуками наследодателя);

- (дети, внуки, правнуки и далее по нисходящей линии, но при этом нисходящий родственник, находящийся в живых на момент смерти наследодателя, исключает наследование другими нисходящими, состоящими с умершим в родстве через него, к примеру если в живых дети наследодателя, то они исключают наследование их детьми (внуками, правнуками наследодателя); II очередь - родители умершего и их нисходящие родственники;

- родители умершего и их нисходящие родственники; III очередь – дедушки и бабушки наследодателя и их нисходящие родственники;

– дедушки и бабушки наследодателя и их нисходящие родственники; IV очередь - прадедушки и прабабушки наследодателя с обеих сторон и их нисходящие родственники;

- прадедушки и прабабушки наследодателя с обеих сторон и их нисходящие родственники; V очередь - отдаленные предки наследодателя и их нисходящие родственники.

Супруга является конкурирующим наследником.

"В зависимости от того, с какой очередью она конкурирует, у нее есть определенная доля в наследственной массе. Если она конкурирует с наследниками первой очереди – с детьми наследодателя - у нее 1/4 наследственной массы независимо от количества наследников, если со второй или дедами и бабками - 1/2 наследственной доли", - отметила нотариус.

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Братья и сёстры призываются к наследству в качестве наследников второй очереди, в порядке очерёдности, на случай если их родители утратили право наследования (то есть умерли до дня открытия наследства, недостойны, лишены права наследования, отказались от наследства).

Срока для принятия наследства уже не существует, существует только срок для отказа.

"Это трехмесячный срок от даты, когда наследник узнал о смерти наследодателя и основании своего призвания к наследству. Если в течении 3 месяцев он не отказался, тогда считается что он принял наследство фактически", - пояснила Диана Згардан.

Для того чтобы понять, в какой очерёдности тот или иной родственник имеет право на наследство, нужно определить, в какой степени родства он находиться с наследодателем.

Если наследник призванный к наследству по закону, желает отказаться от наследства, должен оформить удостоверенное нотариусом или другим на то уполномоченным лицом заявление об отказе от наследства и подать его в течении указанного срока (3 месяцев) нотариусу ведущему наследственное производство. В заявлении об отказе не указывается в пользу кого осуществляется отказ, ввиду того что в этом случае считается несостоявшимся приобретение наследство лицом, отказавшимся от него. В таких случаях желательно указать кому из других призванных наследников это право перейдёт в случае отказа.

В случае если, у умершего нет ни родственников, ни пережившего супруга, и наследодатель по завещанию никого не назначил в качестве наследников, тогда наследником по закону является государство.

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