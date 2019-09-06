Министр здравоохранения обвинила персонал больницы в смерти 8-летней девочки

Как заявила министр Алла Немеренко, девочку можно было спасти, если бы ее вовремя перевели в реанимацию и обеспечили правильный медицинский уход.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Министр здравоохранения Алла Немеренко обвинила персонал Резинской районной больницы в халатности, которая повлекла за собой смерть 8-летней девочки, госпитализированной с вирусной инфекцией.

По мнению министра, летального исхода можно было избежать, если бы девочку вовремя перевели в реанимационное отделение и обеспечили для нее надлежащий уход. Об этом Алла Немеренко написала в Facebook, заявив, что причиной попытки "замять" смерть восьмилетней Сабины стала избирательная кампания.

"Первым ответом министерства на просьбу родителей начать служебное расследование была попытка скрыть дело. Это продолжалось на протяжении всей избирательной кампании, и никто в Резине не нуждался в скандале", - написала министр.

Как заявила министр, 23-страничный отчет по итогам второго служебного расследования, которое инициировала глава министерства, доказывает, что гибель ребенка можно было предотвратить.

"При реанимации были шансы, если бы девочку перевели в соответствующую больницу. Сабина провела 4,5 (!) часа в больнице без консультации со специалистами, затем через два часа, проведенных в отделении, была переведена в реанимацию, где все время пребывания провела с медсестрой без какого-либо медицинского наблюдения", - рассказала Немеренко

Как заявила министр, расследование выявило десятки нарушений процедур и стандартов, "что в сочетании с небрежностью, отсутствием сочувствия у некоторых людей привело к трагедии".

По словам Немеренко, у нее нет полномочий для принятия решений об увольнении кого-либо из персонала больницы, если она находится в ведении местных органов власти.

"Я долго беседовала с представителем районного совета, а также с директором больницы. Я послала им письмо с полным отчетом и попросила освободить от должности реаниматолога, потому что он не имеет права ходить на работу, а также отставки директора больницы", - заключила Немеренко.

Дело о гибели девочки расследуется прокуратурой, также сообщила министр здравоохранения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK