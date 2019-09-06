Неправильный обгон стал причиной почти 50 аварий, трое погибли

С начала 2019 года в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Молдовы погибли 24 пешехода.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Неправильный обгон стал причиной 47 аварий, в которых погибли три человека, а 64 получили травмы.

Об этом заявил Национальный инспекторат по патрулированию (INP), который призвал водителей соблюдать правила обгона.

Ранее INP сообщил, что за первые шесть месяцев 2019 года в Молдове в дорожно-транспортные происшествия попали свыше 260 детей, из них 11 несовершеннолетних погибли, а 228 получили ранения.

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Также с начала 2019 года в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Молдовы уже погибли 24 пешехода. Травмы различной степени тяжести в результате автокатастроф и наездов на пешеходов получили еще 150 человек.

В целом в стране произошло 173 аварии с участием пешеходов. Причиной большинства происшествий стала попытка пешеходов перейти дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора.

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