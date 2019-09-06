Заболевший лихорадкой Западного Нила молдаванин мог заразиться в Румынии

В целом в соседней стране в августе выявлены 19 случаев инфицирования опасным вирусом, два их них - с летальными исходами.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Житель Кагула, заболевший опасной экзотической болезнью, лихорадкой Западного Нила, мог заразиться, путешествуя по Румынии. Это следует из заявления Национального агентства общественного здоровья (ANSP), которое рассказало о подробностях инцидента.

По сообщению ANSP, 70-летний кагулец 18 августа находился в румынском городе Галац, где в этом году были зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Через неделю после посещения Румынии, 24 августа, у пожилого мужчины поднялась температура до 39-40 градусов. Пациента госпитализировали в районную больницу, затем доставили в Кишинев.

В целом в Румынии в августе выявлены 19 случаев инфицирования опасным вирусом, с двумя летальными исходами.

С начала 2019 года случаи инфицирования происходили на территории десяти стран европейского континента — Греция (126 случаев), Румыния (19), Кипр (11), Венгрия, Сербия и Турция (7), Италия (3), Болгария (2), Австрия (1) и Франция (1).

Переносчиками вируса являются комары, иксодовые и аргасовые клещи, а резервуаром инфекции — птицы и грызуны.

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Лихорадка Западного Нила имеет отчетливую сезонность — с июня по октябрь, когда условия для развития комаров наиболее благоприятны. Интересно, что чаще заболевают люди молодого возраста.

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