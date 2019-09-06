Более двух тысяч человек еще не забрали пособие в 600 леев — их ждут на почте

Национальная касса социального страхования сообщает, что получатели могут обратиться в почтовые отделения до конца 2019 года.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Национальная касса социального страхования (CNAS) информирует бенефициаров, которые еще не забрали единовременное пособие в размере 600 леев, что эти деньги все еще можно получить в почтовых отделениях до конца года.

По данным CNAS, за пособием еще не обратились 1596 пенсионеров и 562 получателя государственных социальных пособий.

Национальная касса соцстрахования напоминает, что единовременное пособие в размере 600 леев было предоставлено ​​тем, кто ежемесячно получает из ее фондов менее 2000 леев.

На сегодняшний день этим единовременным пособием воспользовались большинство бенефициароов - 551 тысяча пенсионеров и 67 тысяч получателей социальных пособий.

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