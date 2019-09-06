На проводе - сколько граждан Молдовы звонят по старинке

Число абонентов фиксированной телефонии в Молдове неуклонно снижается - в 2019 году их стало гораздо меньше.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Общее число абонентов фиксированной телефонии в первом полугодии 2019 года значительно снизилось.

Многие граждане, живущие в городах, отказываются от обычных проводных телефонов, аргументируя это тем, что мобильная связь стала доступной, а навыки использования смартфонов освоили давно даже люди в возрасте.

За первые шесть месяцев текущего года число абонентов фиксированной телефонии снизилось на 17,5 тысячи или на 1,6 процента.

На данный момент проводные телефоны имеются у 1 миллиона 9 тысяч граждан республики.

Статистику представили в Национальном агентстве по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, отметив, что снижение числа абонентов фиксированной телефонии за первые полгода 2019-го связано и с уменьшением абонентской базы всех компаний-поставщиков различных услуг гражданам страны.

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