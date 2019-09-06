Конкурс "Перспектива": Sputnik продолжает прием заявок от журналистов Молдовы

КИШИНЕВ, 6 сент — пресс-служба Sputnik. Sputnik Молдова продолжает прием заявок на четвертый Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива 2019". Конкурс проводится в партнерстве с Национальной комиссией Молдовы по делам ЮНЕСКО и Представительством Россотрудничества в Республике Молдова.

Принять участие в конкурсе могут как начинающие, так и опытные журналисты в возрасте от 18 до 35 лет, прислав до 30 сентября 2019 года заявку и авторский материал на электронный адрес konkurs@sputnik.md. Форму заявки на участие в конкурсе можно скачать на сайте агентства. К участию в проекте принимаются работы на русском и молдавском языках.

Главная тема конкурса этого года — "Жизненный выбор: реальные истории". Как отмечается в Положении конкурса, в своих работах участникам "важно будет показать жизненные ситуации или рассказать о случаях, историях, в которых людям приходилось делать выбор, впоследствии изменивший их жизнь. Тема предполагает отражение реальных ситуаций граждан, проживающих в республике или родом из Молдовы".

Четвертый конкурс включает пять номинаций. К традиционным категориям — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото" и "Лучшее видео" — добавилась новая: "Лучший радио подкаст". Участники конкурса смогут присылать свои аудиозаписи, посвященные главной теме конкурса в формате mp3 или wav и длительностью до 180 секунд.

Победители четвертого конкурса будут определены в два тура. В ходе первого тура оценку работам участников даст компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие медиаэксперты страны. Во втором туре работы участников конкурса будут оценены пользователями интернета путем голосования на сайте Sputnik Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лауреат конкурса

Призовой фонд конкурса в 2019 году составит 1800, 1300 и 1000 леев за первое, второе и третье место в каждой номинации. Также предусмотрена специальная премия от жюри в размере 1000 леев. Церемония награждения финалистов конкурса пройдет в Международном пресс-центре Sputnik Молдова в конце 2019 года.

Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" учрежден информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Цель конкурса — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов в их стремлении к профессиональному мастерству.

В состав жюри конкурса входят: руководитель Sputnik Молдова, председатель жюри конкурса Владимир Новосадюк; генеральный директор агентства "Новости-Молдова", доктор философии Рита Цвик; шеф-редактор Sputnik Молдова Кристина Бумбу-Дануца; доцент Кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев; координатор телевизионных проектов Телерадио-Молдова Людмила Барбу; ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко; директор телеканала "РТР-Молдова" Евгений Сергеев; заместитель генерального директора радиостанции "Poli Disc — Новое Радио" Андрей Коваленко; генеральный директор группы компаний "DIXI Media" Дан Лозован; фотожурналист Игорь Взоров.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 90 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.

* По данным международного агентства онлайн исследований Gemius.