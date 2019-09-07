Запах в Кишиневе — смогут ли миллионы из польского кредита решить проблему

О том, как идут переговоры с Польшей, рассказала в эфире радио "Sputnik Молдова" госсекретарь минсельхоза.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. "Польский кредит" в размере 100 миллионов евро на развитие стартапов в сельском хозяйстве, проект, похороненный бывшим правительством, может быть переформатирован для использования в других областях. В частности, речь идет о строительстве очистных сооружений для промышленных предприятий. Этот вопрос обсуждался кабинетом министров в контексте сложной ситуации, связанной с неприятным запахом в Кишиневе.

Премьер-министр Майя Санду обратилась к Министерству сельского хозяйства с просьбой изучить возможность создания кредитной линии, из которой компании, не имеющие достаточных ресурсов, могли бы получить кредит на строительство очистных сооружений.

Государственный секретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юлиана Кантаражиу сообщила в эфире радио "Sputnik Молдова", что правительство Кишинева в ближайшее время обсудит с польской стороной вопрос о переформатировании остановленного кредита, средства которого могут быть перенаправлены на покупку оборудования для очистных.

"Этот кредит практически не использовался в сельском хозяйстве. В настоящее время он приостановлен, поэтому посольство Польши и правительство Польши продолжали спрашивать нас, как правительство Молдовы хотело бы использовать эти средства. Польская сторона продемонстрировала свою открытость для перенаправления этих средств в другие сферы экономической деятельности. Мы собираемся провести переговоры по этому вопросу", - сказала Юлиана Кантаражиу.

В 2014 году правительство Польши одобрило предоставление кредита в размере 100 миллионов евро для Республики Молдова, но до сих пор этот кредит не использовался. Впоследствии стороны пересмотрели кредитное соглашение с целью уменьшения суммы в два раза. Препятствием для освоения польского кредита стали банки в Молдове, которые навязали завышенные проценты фермерам, которые планировали воспользоваться кредитом для приобретения техники и оборудования.

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK