Жертву ДТП доставили на вертолете SMURD из Ясс в Кишинев

Это уже десятая авиационно-медицинская операция SMURD, выполненная для граждан Республики Молдова с начала 2019 года.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Авиамедицинская бригада спасательной службы SMURD в Яссах доставила на вертолете в Кишинев женщину, пострадавшую в ДТП.

Жительница Молдовы в возрасте 44 лет получила травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего недавно в соседней стране.

Вертолет спасателей, вылетевший из Ясс, приземлился в субботу днем на стадионе "Динамо" в Кишиневе. Пациентка была доставлена группой врачей в стабильном состоянии.

Пострадавшую в ДТП доставили со стадиона в Институт неотложной медицины в Кишиневе для лечения.

По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдовы, это десятая авиационно-медицинская операция SMURD, выполненная для граждан Республики Молдова с начала 2019 года.

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