Эксперт: жители Молдовы не спешат заниматься благотворительностью

За границей заниматься благотворительностью - не позор, а престиж. В Молдове люди не привыкли этим заниматься, кроме как в экстренных случаях, и вот в чем причина, считает эксперт.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. По словам представителя благотворительного фонда "Salvaţi Copii Străzii" ("Спасите детей улицы") Натальи Килару, достаточно много жителей Молдовы участвуют в волонтерской деятельности, однако очень многие люди скептически относятся к благотворительности.

"Люди мало доверяют благотворительным организациям, так как считают, что пожертвованные финансовые средства используются для своих целей организаторами или деньги идут на продвижение имиджа некоторых политиков", - сказала Наталья Килару в эфире радио "Sputnik Молдова".

Представительница волонтерской организации говорит, что опросы показывают печальную и горькую реальность: Молдова остается одной из самых бедных стран в Европе. Большинство людей, которые занимаются благотворительностью через христианский фонд "Спасите детей улицы" — жители Германии, Франции, Голландии, США, Бельгии и других благополучных стран.

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В Молдове ежегодно 5 сентября отмечается Международный день благотворительности. Целью мероприятия является повышение осведомленности и мобилизация людей, неправительственных организаций и других заинтересованных сил по всему миру, чтобы помочь нуждающимся путем волонтерской и благотворительной деятельности.

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