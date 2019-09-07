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Центральный рынок

Эксперт: вы не представляете, как вас обвешивают на рынках и в магазинах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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По всей стране сохраняется тревожная ситуация с правильностью измерительных приборов - покупателей обвешивают сплошь и и рядом, говорит специалист.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Весы и градуированные емкости, которые используют торговцы на рынках, в большинстве своем не проходили никакой проверки и показывают неверные данные.

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
Почти все продавцы на кишиневских рынках мошенничают

Об этом заявил в эфире радио Sputnik Moldova руководитель управления метрологического контроля Агентства по защите прав потребителя и надзору за рынком (APCSP) Андриан Бундук.

Таким образом, с каждой покупкой на рынках потребители рискуют быть обманутыми. Некоторые весы настроены так, что показывают вес на 30% больше фактического. В результате нескольких проверок, проведенных инспекторами APCSP, было обнаружено огромное количество отклонений, сообщил специалист. 

Andrian Bunduc
© Sputnik / Rodion Proca
Andrian Bunduc

"Трудно представить, но ни одни из весов, которые мы проверили в результате рейда, не имели метрологической аттестации и не были легализованы необходимым образом. Фактически, это вина не продавца, а скорее, вина администратора. Он отвечает за предоставление качественных измерительных приборов, отвечающих всем требованиям", - сказал Андриан Бундук.

Специалист призвал всех потребителей немедленно подавать жалобы, если им приходится сталкиваться с такими ситуациями.

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