Теперь незначительные автомобильные аварии можно урегулировать по обоюдному согласию, просто заполнив специальный бланк.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. С 8 сентября 2019 года в Молдове вступила в силу процедура "мирной констатации ДТП".

Поправки в Кодекс о правонарушениях были опубликованы в "Monitorul Oficial" в марте этого года. Эту дату важно знать, потому что от нее начинается отсчет для разных видов страховок. Водители с полисом могут воспользоваться преимуществами "мирного урегулирования" по истечению шести месяцев после публикации поправок. А для страхового сертификата "Зеленая карта", в случае страховки за рубежом, по истечении 24 месяцев.

Таким образом, теперь незначительные ДТП можно протоколировать по упрощенной процедуре, согласившись об ущербе. Участники аварии могут на месте заполнить специальный формуляр, написать заявление о возмещении ущерба и отнести бумагу в страховую компанию.

В формуляр вносятся данные об участниках аварии, информация о свидетелях, если таковые имеются. Кроме того, виновник ДТП должен в письменной форме признать свою вину. Страховой компании нужно будет предоставить фотографии с места ДТП. На них должны быть отражены общая панорама с места аварии, регистрационные номера, поврежденные детали, тормозные следы и осколки деталей.

Формуляр о взаимном признании ДТП будет применяться в случае мелких аварий, в которые вовлечены не более двух машин, а повреждения автомобилей являются незначительными. Если у участников ДТП обнаружены телесные повреждения, или на месте инцидента задеты дорожные установки (столбы, заборы, здания), процедура взаимного признания не применяется.

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Страховая компания вправе отказаться от возмещения ущерба в случае, если документы оформлены некорректно или в них внесены ошибочные данные.

Подобная процедура давно действует в других странах и помогает полиции сэкономить время, потраченное на процедуру составления протоколов и бумагоооборота.

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