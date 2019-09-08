КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. С 8 сентября 2019 года в Молдове вступила в силу процедура "мирной констатации ДТП".
Таким образом, теперь незначительные ДТП можно протоколировать по упрощенной процедуре, согласившись об ущербе. Участники аварии могут на месте заполнить специальный формуляр, написать заявление о возмещении ущерба и отнести бумагу в страховую компанию.
В формуляр вносятся данные об участниках аварии, информация о свидетелях, если таковые имеются. Кроме того, виновник ДТП должен в письменной форме признать свою вину. Страховой компании нужно будет предоставить фотографии с места ДТП. На них должны быть отражены общая панорама с места аварии, регистрационные номера, поврежденные детали, тормозные следы и осколки деталей.
Формуляр о взаимном признании ДТП будет применяться в случае мелких аварий, в которые вовлечены не более двух машин, а повреждения автомобилей являются незначительными. Если у участников ДТП обнаружены телесные повреждения, или на месте инцидента задеты дорожные установки (столбы, заборы, здания), процедура взаимного признания не применяется.
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Страховая компания вправе отказаться от возмещения ущерба в случае, если документы оформлены некорректно или в них внесены ошибочные данные.
Подобная процедура давно действует в других странах и помогает полиции сэкономить время, потраченное на процедуру составления протоколов и бумагоооборота.
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