В Молдове будут созданы пункты сбора электронного мусора

Зловонный запах, который сохраняется в Кишиневе, и постоянная проблема мусорных свалок в селах страны заставляет специалистов снова поднимать темы экологии.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Электронные отходы, негодные батарейки, детали вышедших из строя компьютеров и списанное оборудование необходимо утилизовать на специальных свалках. Об этом в эфире радио Sputnik Молдова рассказала представитель гражданского общества Эрика Зучек.

Сбор электронных деталей для переработки в настоящее время в Молдове не организован, и это пагубно отражается на окружающей среде и здоровье людей. Старое электрическое и электронное оборудование должно быть надлежащим образом собрано и переработано, так как они могут содержать элементы, вредные для окружающей среды и здоровья населения — тяжелые металлы или опасные газы.

Группа молодых активистов гражданского движения "Hai Moldova" продвигает в настоящее время проект в области сбора и переработки электронных отходов. В период с 15 сентября по 15 октября "Hai Moldova" организует в масштабе всей страны сбор и переработку мелких бытовых электронных отходов, таких как батареи, телефоны, аккумуляторы, кабели, планшеты, пульты дистанционного управления.

Впоследствии собранный мусор будет транспортироваться для переработки в Румынию, так как в Молдове нет авторизованных мощностей для переработки электронных отходов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK