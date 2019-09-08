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Использованные батарейки

В Молдове будут созданы пункты сбора электронного мусора

© Flickr/ John Seb Barber
Общество
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Зловонный запах, который сохраняется в Кишиневе, и постоянная проблема мусорных свалок в селах страны заставляет специалистов снова поднимать темы экологии.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Электронные отходы, негодные батарейки, детали вышедших из строя компьютеров и списанное оборудование необходимо утилизовать на специальных свалках. Об этом в эфире радио Sputnik Молдова рассказала представитель гражданского общества Эрика Зучек.

Сортировка и утилизация бытовых отходов
© Sputnik / Александр Кондратюк
Проблема переработки электронных отходов: что делать гражданам Молдовы

Сбор электронных деталей для переработки в настоящее время в Молдове не организован, и это пагубно отражается на окружающей среде и здоровье людей. Старое электрическое и электронное оборудование должно быть надлежащим образом собрано и переработано, так как они могут содержать элементы, вредные для окружающей среды и здоровья населения — тяжелые металлы или опасные газы.

Группа молодых активистов гражданского движения "Hai Moldova" продвигает в настоящее время проект в области сбора и переработки электронных отходов. В период с 15 сентября по 15 октября "Hai Moldova" организует в масштабе всей страны сбор и переработку мелких бытовых электронных отходов, таких как батареи, телефоны, аккумуляторы, кабели, планшеты, пульты дистанционного управления.

Впоследствии собранный мусор будет транспортироваться для переработки в Румынию, так как в Молдове нет авторизованных мощностей для переработки электронных отходов.

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Теги:
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