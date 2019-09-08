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Ребенок

В Резине мать заставляла малыша повеситься и снимала это на мобильный телефон

CC0 / Pixabay / 3938030
Общество
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Глава минздрава прокомментировала избиение девочки в Каларашском районе и случай принуждения ребенка к самоубийству в Резинском районе.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко прокомментировала резонансный инцидент с избиением шестилетней девочки в селе Бравича Каларашского района.

Сексуальное рабство
CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Озверевшая хозяйка в кровь избила шестилетнюю девочку в Каларашском районе

Полиция и сотрудники социальных служб вмешались практически сразу же после того, как видео с избитым ребенком было опубликовано в социальных сетях, заявила министр на своей странице в Facebook в воскресенье.

"Полиция и социальная помощь вмешались вчера вечером, как только их уведомили об этом деле, — написала министр. — Социальная помощь Кэлэрашского района забрала четверых детей из этой семьи и поместила их в безопасное место. Утром мне сообщили, что в безопасности и трое остальных детей".

Также Алла Немеренко рассказала и о другом страшном случае насилия над ребенком. По сообщению министра, в селе Печиште Резинского района мать принуждала своего малолетнего сына повеситься. По сообщению местных СМИ, женщина снимала весь процесс на смартфон, а затем опубликовала в социальных сетях. На видео женщина объясняла мальчику, что он должен покончить с собой, и что она вскоре последует за ним.

"Полиция быстро вмешалась, мальчик находится у сотрудников социального обеспечения, ему была обеспечена безопасность, и с ним беседует психолог. Мать - это особый случай, ей занимаются врачи", — заявила министр.

Позже Алла Немеренко добавила, что ребенок передан близким родственникам. В понедельник утром комиссия по защите детей, оказавшихся в затруднительном положении, соберется, чтобы принять решение о дальнейших действиях по обеспечению социальной защиты ребенка.

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Теги:
насилие над детьми


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