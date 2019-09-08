Стало известно точное расписание работы "поющего фонтана" на Ботанике

Музыка и подсветка фонтана в парковом комплексе "Долина роз" включаются с наступлением темноты.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. После того как в социальных сетях появились возмущенные публикации кишиневцев, которые вместе с детьми напрасно ждали, пока заработает новый "поющий фонтан" в парке "Долина роз" на Ботанике, примэрия столицы опубликовала точный график работы фонтана.

По сообщению муниципальных структур, "поющий фонтан" работает ежедневно, включаясь на 30 минут через каждые два часа, согласно следующему графику: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00.

Музыка и подсветка включаются с наступлением темноты, с 20.20 до 21.00.

Открытие "поющего фонтана", ремонт которого начался еще в конце марта, состоялось в последние дни августа. Фонтан частью проекта по реконструкции паркового комплекса. Стоимость работ составила 3,5 миллиона леев.

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