На юге Молдовы открылась оперативная служба скорой помощи SMURD

Структура скорой помощи сможет обслуживать весь юг Молдовы, где проживают более 220 тысяч человек, а также жителей приграничных регионов Румынии.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. На юге Молдовы, в городе Кагул в воскресенье состоялась презентация подразделения службы скорой помощи SMURD.

Структура скорой помощи сможет обслуживать весь юг Молдовы, где проживают более 220 тысяч человек. Служба "SMURD Sud" будет обслуживать также и жителей приграничных регионов Румынии.

В распоряжении кагульского подразделения SMURD две машины скорой помощи и специализированный пожарный автомобиль. Одна из машин скорой помощи оснащена реанимационным оборудованием.

На церемонии презентации присутствовали посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ, глава румынского Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат и министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе.

Первая служба SMURD была открыта в 2014 году в Бельцах.

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