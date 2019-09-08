На юге Молдовы открылась оперативная служба скорой помощи SMURD

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. На юге Молдовы, в городе Кагул в воскресенье состоялась презентация подразделения службы скорой помощи SMURD.
Структура скорой помощи сможет обслуживать весь юг Молдовы, где проживают более 220 тысяч человек. Служба "SMURD Sud" будет обслуживать также и жителей приграничных регионов Румынии.
В распоряжении кагульского подразделения SMURD две машины скорой помощи и специализированный пожарный автомобиль. Одна из машин скорой помощи оснащена реанимационным оборудованием.
На церемонии презентации присутствовали посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ, глава румынского Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат и министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе.
Первая служба SMURD была открыта в 2014 году в Бельцах.
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