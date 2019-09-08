Алименты после развода — эксперты рассказали о деталях, которые стоит знать

Супруги в браке имеют финансовые обязательства друг перед другом и перед несовершеннолетними детьми, которые строго регламентирует законодательство.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Когда супруги разводятся, то могут прийти к соглашению о выплате алиментов. Если они не согласны, то дело решает суд. О деталях законодательных норм в эфире радио Sputnik Moldova рассказали параюристы Вероника Ли Шуй Чан и Виорика Кириничный.

© Sputnik / Osmatesco О деталях законодательных норм рассказали параюристы Вероника Ли Шуй Чан и Виорика Кириничный.

В подавляющем большинстве случаев развода супруг обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, получаемые с оклада и/или другого дохода, в размере: 1/4 для ребенка; 1/3 для 2 детей; 1/2 для 3 и более детей.

Самый простой случай, когда родитель, который должен заботиться о ребенке, имеет заработную плату или другой нерегулярный доход в денежной форме. Однако бывают случали, когда заработная плата или другой доход родитель получает в натуральной форме или же вовсе не имеет дохода. В случаях, когда выплата алиментов невозможна, затруднительна или наносит значительный ущерб интересам любой из сторон, суд может определить размер алиментов в фиксированном размере, ежемесячно или единовременно в фиксированной денежной сумме.

Более того, в некоторых случаях муж обязан выплачивать алименты не только на ребенка, но и на свою жену: если женщина не может работать по состоянию здоровья или если жена не имеет возможности работать из-за ухода за больным ребенком.

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В то же время, если у ребенка есть проблемы со здоровьем, суд может установить другие дополнительные платежи, такие как расходы на медицинские обследования, госпитализацию ребенка и так далее.

В 2018 году было официально зарегистрировано 20 тысяч 399 браков. В том же году произошло более 1,7 тысячи разводов, увеличившись на 1,4 тысячи разводов по сравнению с предыдущим годом.

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