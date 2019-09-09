Бешеная Молдова - зарегистрирован новый случай заражения вирусом

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В селе Опачь Каушанского района Молдовы на ферме крупного рогатого скота зафиксирован новый случай бешенства. Вирусом заражена корова. Этот факт подтвердил местный ветеринар. По его словам, животное его впоследствии уничтожили.

Люди, работавшие на ферме и ежедневно кормившие местных буренок, а также чистившие коровник, не заразились вирусом лишь потому, что были ранее привиты. Распространения вируса среди скота удалось предотвратить лишь благодаря бдительности сотрудников фермы, которые вовремя заметили подозрительные симптомы у больного животного и вызвали специалистов.

Вакцинацию от бешенства можно провести и сразу после укуса больного животного, однако с появлением симптомов лихорадки, эта мера будет практически бездейственной. Наиболее подвержены осложнениям в случае заражения вирусом - дети, иммунитет которых не в состоянии противостоять в полной мере такому испытанию.

За всю историю независимой Молдовы в республике зафиксировано всего несколько летальных исходов от осложнений, вызванных вирусом бешенства. По этой причине в 2002 в Дрокии скончался подросток, в 2016-м умер мужчина в Каушанском районе, а в 2019-м зарегистрирована смерть одиннадцатилетнего мальчика из села Новые Гояны.

Бешенство - вирусная, смертельная инфекция, которую можно предупредить вакцинацией. Людям возбудитель обычно передается при укусе зараженных животных, причем во многих случаях источник заражения - крысы.

Инкубационный период бешенства (период от попаданием вируса до начала проявлений болезни) обычно длится 1-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от различных факторов. Это означает, что симптомы болезни могут возникать в течение различного по длительности периода с момента укуса.

Бешенство всегда смертельно. Однако правильная и своевременная помощь дает стопроцентный шанс спастись. Лучевая вакцинация - единственный способ лечения и должна проводиться как можно скорее после заражения.

Что делать, если вас укусило зараженное животное: