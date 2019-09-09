Вниманию молдавских водителей - эту улицу в Кишиневе лучше объезжать

На одной из главных центральных улиц молдавской столицы проходят длительные ремонтные работы, они продлятся до конца месяца.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. С 9 по 14 сентября по улице 31 августа 1989 года на перекрестках между улицами С. Лазо, Сфатул Цэрий, М. Чеботарь, Болгарская, Тигина и Чуфля будет приостановлено движение транспорта. Ограничения в транспортном трафике связаны с проведением работ по установке электрических сетей.

Следующий этап работ предполагает закрытие движения на пересечении улицы 31 августа 1989 года с улицами А. Пушкина, митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и В. Пыркалаб. На финальном этапе проведения электросетей перекроют движение на отрезке перекрестков по улицам Александри, Эминеску, Армянская, Щусева и Чуфля.

Напомним, что в Кишиневе впервые сотрудниками Инспектората по патрулированию была предпринята мера, не имевшая аналогов до сих пор в Молдове. Для разгрузки автомобильных заторов в часы пик полицейские отдали одну встречную полосу от пересечения с улицей М. Садовяну и до улицы Н. Димо.

В других странах такие меры применяются, однако для Молдовы это - новшество в дорожном движении. Следует отметить, что полоса с переменным движением должна быть соответственно обозначена знаками, на нее необходимо нанести соответствующую дорожную разметку, должным образом наладить работу светофоров.

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