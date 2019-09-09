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Названы сроки - как долго кишиневцы будут задыхаться от вони

CC0 / Pixabay / Mojpe
Общество
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Эксперты утверждают, что Кишинев и населенные пункты, расположенные вниз по течению Быка, становятся небезопасными с экологической точки зрения.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Неприятный запах, вот уже несколько недель сильно ощутимый в столице, появился из-за нарушения законодательства рядом экономических агентов и жителей столицы. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила бывший директор АО "Apă-Canal Chișinău" Вероника Херца.

По ее словам, именно деятельность предприятий и сознательное загрязнение реки Бык жителями Кишинева и его пригородов приводят к загрязнению водоема, а канализационную систему города превращают в огромный мусорный бак.

Именно слив в канализацию плотных и нерастворимых в воде отходов приводит к тому, что процесс очистки водоема становится сложным и, иногда, даже невозможным. Каждый экономический агент, который сливает в канализацию тонны отработанных сточных вод, должен иметь при предприятии собственную станцию отстаивания воды, уверена Херца. 

Очистные сооружения.
© Sputnik / Илья Питалев
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"Необходимо соблюдать юридические рамки. Согласно Закону о воде, принятому в 2013 году, каждый экономический агент должен оборудовать на своем предприятии местную станцию очистки. Это означает, что состав использованной воды, попадающей в городскую канализационную систему с предприятий, не должен превышать допустимые показатели загрязнения", - уточнила Херца. 

Собеседница уверена - до тех пор, пока станция очистки в Кишиневе не будет реконструирована и переоборудована, что может произойти лишь после 2021 года, ситуацию не изменить, а неприятный запах в Кишиневе жители и гости молдавской столицы будут ощущать постоянно. 

"Количество мусора в городской канализационной системе превышает все допустимые нормы. В канализацию спускают все, что угодно: остатки косметических средств, подгузники, влажные салфетки, рыбьи головы, другие отходы, которые блокируют нормальный процесс очистки сточных вод на станции", - заявила собеседница. 

Экологическую ситуацию в муниципии, по ее словам, усугубляет состояние воды в реке Бык, которая используется крестьянами для орошения близлежащих полей и угодий.

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Теги:
запах, испытание, вонь, Кишинев


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