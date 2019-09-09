У жителей Чекан появился шанс не мучиться в пробках - эта улица вновь открыта

Отрезок автодороги, соединяющий улицы Студенческая и Михаил Садовяну открыт после ремонта, утренние и вечерние пробки автолюбители смогут объезжать стороной.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Еще одна автомагистраль открыта в Кишиневе после ремонта. Транспортная артерия, общей площадью в 11 тысяч квадратных метров, соединяющая столичные сектора Рышкановка и Чеканы на перекрестках с улицами Димо и Михаил Садовяну, была открыта после ремонта.

Ремонтные работы продолжались больше месяца, а дорожное полотно было расширено до 7 метров. Затраты на ремонт составили 5 миллионов леев.

"Восстановление дорожного покрытия по улице Студенческой вписывается в муниципальную программу по ремонту дорог, а работы были выполнены предприятием "Exdrupo". По правой части дороги в направлении Чекан были построены тротуары. На протяжении всего отрезка отремонтированной дороги было установлено уличное освещение", - сказано в пресс-коммюнике, распространенном примэрией Кишинева.

Муниципальные власти рекомендуют автолюбителям в часы пик объезжать пробки именно по этой улице. Это направление станет альтернативным и поможет разгрузить автомобильный трафик по улице Алеку Руссо, где утром и вечером в будние дни сотрудники Патрульной полиции устраивают движение по реверсивной полосе.

Во избежание автомобильных заторов, в примэрии сообщили, что на данный момент идут ремонтные работы по улицам Соколень, В. Зелинского, К. Вырнава. За лето удалось отремонтировать улицы: Яловенскую, П. Рареш, В. Скутарь, Е. Кока, проспект Траян.

Ремонтные работы осуществляются в соответствии с Муниципальной программой по восстановлению дорожного покрытия и инфраструктуры по 10 столичным улицам, в бюджете города на эти цели предусмотрено 36 миллионов леев.

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