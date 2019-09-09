Молдавские автоперевозчики настаивают на пересмотре тарифов и готовят протест

Как подчеркнул председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса, протестный марш, который намечен на эту неделю, не повлияет на работу регулярных рейсов.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Молдавские автоперевозчики анонсируют на четверг протестный марш. Причина в том, что власти страны до сих пор не отреагировали на их требование повысить стоимость проезда.

С таким требованием транспортники обратились к министерству экономики и инфраструктуры еще 20 августа.

"Ассоциации патронатов автоперевозчиков совместно с компаниями пассажирского транспорта объявляют, что в четверг, 12 сентября, состоится протестный марш против метода рассмотрения министерством экономики и инфраструктуры нашего запроса о корректировке тарифа для пассажирских перевозок", - отмечено в сообщении Ассоциации.

Там подчеркнули, что несколько обещаний министерства, озвученных на встречах с перевозчиками, оказались ложными.

"Уточняем, что 12 сентября в 12.00 на площади Великого национального собрания нас будет порядка 100 человек (большинство за рулем автобусов/микроавтобусов. Объявим, какие обещания министерства экономики оказались ложными, и каковы наши действия в дальнейшем", - отмечено в сообщении.

Как подчеркнул председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса, марш не повлияет на работу регулярных рейсов.

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На повышении тарифов транспортники настаивают давно. В 2018 году власти в очередной раз отказали им в этом пересмотре.

Ранее министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан заявлял, что тарифы для автоперевозчиков были заморожены с 2013 года.

"Каждый раз, когда они пробовали повысить тарифы, предыдущая власть била кулаком и вносила изменения в Кодекс автомобильного транспорта, чтобы не менять цены. В результате произошло две вещи. Во-первых, стал очень быстро изнашиваться парк машин, а это представляет риск для граждан. То есть, у нас более старые автобусы и менее функциональные", - сказал Брынзан.

Во-вторых, как отметил министр, многие перевозчики перешли в "черную зону" экономики.

По его словам, переговоры будут вестись пока не будет найдено решение, которое бы устранило в некотором роде и проблемы перевозчиков, но в то же время не ударило по карманам жителей с низкими доходами, которые вынуждены пользоваться таким видом транспорта.

Ранее в Молдове повысили тарифы на электроэнергию, что, по словам аналитиков, приведет к цепной реакции подорожаний.

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