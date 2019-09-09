Полиция вышла с предупреждением: карманники в маршрутках - неудержимы

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В общественном транспорте Кишинева надо держать ухо востро, предупреждают в полиции. С началом нового рабочего и учебного года, когда в салонах автобусов, троллейбусов и маршруток не протолкнуться, воры-карманники "выходят на охоту", пользуясь малейшей оплошностью и невнимательностью пассажиров.
Причем в транспорте и на рынках Кишинева зачастую "работают" не случайные "щипачи", а рецидивисты-карманники со стажем. Подтверждение тому - последнее громкое задержание.
Сотрудники управления по борьбе с преступлениями в общественном транспорте и публичных местах задержали 34-летнего уроженца Кишинева по факту карманной кражи, совершенной им в салоне рейсового микроавтобуса №191.
В полиции утверждают, что кража произошла на отрезке улиц Отоваска и Подул-Ыналт. Карманник, воспользовавшись невнимательностью жертвы (женщины 55 лет), вытащил у нее из сумочки портмоне, в котором были документы и немалая денежная сумма. Материальный ущерб правоохранители оценили в 1500 леев.
В результате действий оперативников, подозреваемого удалось задержать по горячим следам. На допросе в инспекторате полиции он полностью признал свою вину. Вещи и деньги, которые он украл у женщины, вернули владелице.
Сейчас карманник помещен под предварительный арест. Если вину мужчины докажут в суде, то ему грозит штраф до 42 тысяч леев, либо два года тюремного заключения.
Советы полиции, как не стать жертвой карманника:
- Не стоить хранить деньги в задних карманах;
- Если в общественном транспорте много народу — нужно внимательно следить за вещами и окружающими людьми;
- Сумка, за которой не смотрит ее хозяин, — подходящая мишень для карманника;
- Сумку или багаж нужно держать в поле своего зрения;
- Не забывайте, что большинство карманников хорошо одеты. Воры могут быть разного возраста и пола.
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