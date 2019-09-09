Полиция вышла с предупреждением: карманники в маршрутках - неудержимы

После того, как в салонах кишиневских троллейбусов и маршруток стало многолюдно с началом нового учебного года, воры-карманники развернули в общественном транспорте активную криминальную деятельность.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В общественном транспорте Кишинева надо держать ухо востро, предупреждают в полиции. С началом нового рабочего и учебного года, когда в салонах автобусов, троллейбусов и маршруток не протолкнуться, воры-карманники "выходят на охоту", пользуясь малейшей оплошностью и невнимательностью пассажиров.

Причем в транспорте и на рынках Кишинева зачастую "работают" не случайные "щипачи", а рецидивисты-карманники со стажем. Подтверждение тому - последнее громкое задержание.

Сотрудники управления по борьбе с преступлениями в общественном транспорте и публичных местах задержали 34-летнего уроженца Кишинева по факту карманной кражи, совершенной им в салоне рейсового микроавтобуса №191.

В полиции утверждают, что кража произошла на отрезке улиц Отоваска и Подул-Ыналт. Карманник, воспользовавшись невнимательностью жертвы (женщины 55 лет), вытащил у нее из сумочки портмоне, в котором были документы и немалая денежная сумма. Материальный ущерб правоохранители оценили в 1500 леев.

В результате действий оперативников, подозреваемого удалось задержать по горячим следам. На допросе в инспекторате полиции он полностью признал свою вину. Вещи и деньги, которые он украл у женщины, вернули владелице.

Сейчас карманник помещен под предварительный арест. Если вину мужчины докажут в суде, то ему грозит штраф до 42 тысяч леев, либо два года тюремного заключения.

Советы полиции, как не стать жертвой карманника: