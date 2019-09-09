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Полиция вышла с предупреждением: карманники в маршрутках - неудержимы

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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После того, как в салонах кишиневских троллейбусов и маршруток стало многолюдно с началом нового учебного года, воры-карманники развернули в общественном транспорте активную криминальную деятельность.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В общественном транспорте Кишинева надо держать ухо востро, предупреждают в полиции. С началом нового рабочего и учебного года, когда в салонах автобусов, троллейбусов и маршруток не протолкнуться, воры-карманники "выходят на охоту", пользуясь малейшей оплошностью и невнимательностью пассажиров. 

Причем в транспорте и на рынках Кишинева зачастую "работают" не случайные "щипачи", а рецидивисты-карманники со стажем. Подтверждение тому - последнее громкое задержание.

Как орудуют карманники, архивное фото
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Вор-карманник рассказал, как в маршрутке можно остаться без кошелька

Сотрудники управления по борьбе с преступлениями в общественном транспорте и публичных местах задержали 34-летнего уроженца Кишинева по факту карманной кражи, совершенной им в салоне рейсового микроавтобуса №191.  

В полиции утверждают, что кража произошла на отрезке улиц Отоваска и Подул-Ыналт. Карманник, воспользовавшись невнимательностью жертвы (женщины 55 лет), вытащил у нее из сумочки портмоне, в котором были документы и немалая денежная сумма. Материальный ущерб правоохранители оценили в 1500 леев. 

В результате действий оперативников, подозреваемого удалось задержать по горячим следам. На допросе в инспекторате полиции он полностью признал свою вину. Вещи и деньги, которые он украл у женщины, вернули владелице. 

Сейчас карманник помещен под предварительный арест. Если вину мужчины докажут в суде, то ему грозит штраф до 42 тысяч леев, либо два года тюремного заключения. 

Советы полиции, как не стать жертвой карманника:

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Теги:
воровство, воры, предупреждение, карманники, полиция


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