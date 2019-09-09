По улицам насос возили: воры в Кишиневе тащат все, что попадется под руку

Похоже, что в молдавской столице нельзя оставить без присмотра ни одну вещь, даже такую большую, как промышленный насос. Владельцы подобных агрегатов могут остаться без них в любой момент.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Выходца из Шолданештского района Молдовы сотрудники полиции Инспектората сектора Буюканы задержали в понедельник по подозрению в краже промышленного насоса, который использовали при строительстве дома в коммуне Трушены.

Следователи утверждают: 26-летний молодой человек проник на строительную площадку и вывез с нее нанос, воспользовавшись тем, что хозяев не было дома.

Когда пропажу обнаружили, владелец участка вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия установили: пропал не только дорогостоящий насос модели "Putzmeister", исчезла и часть инструментов. Материальный ущерб следователи оценили в 50 тысяч леев.

Шустрого вора, который увез огромный насос, прицепив его к багажнику своего автомобиля, сотрудники полиции задержали по горячим следам благодаря кадрам видеосъемки, не который попала криминальная выходка. Ворованную технику и инструменты обнаружили во дворе грабителя, все вещи были возвращены владельцу.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит штраф от 32 до 67 тысяч леев, либо до 4 лет тюремного заключения.

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