Подробности обысков в примэрии Кишинева: уголовные дела и 10 подозреваемых

Генпрокуратура подвела итоги спецоперации в примэрии Кишинева: среди подозреваемых есть и действующие чиновники.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Более двух десятков обысков, три уголовных дела и десять подозреваемых – таковы итоги спецоперации, проведенной в одном из подразделений примэрии (мэрии) Кишинева в понедельник. В частности, проверки прошли в главном управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столичной администрации.

"В понедельник, 9 сентября 2019 года, прокуратура муниципия Кишинев объявила о проведении 21 проверки и о возбуждении трех уголовных дел по факту создания преступной схемы по незаконному получению земельных участков под застройку путем заключения контрактов на аренду", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Молдовы.

Там отметили, что "в результате оперативных мер выявлены незаконные действия 10 нынешних и бывших чиновников, физических и юридических лиц".

"Установлено, что подозреваемые организовали схему, согласно которой они совершили попытку отчуждения некоторых земельных участков, принадлежащих примэрии Кишинева", - добавили в прокуратуре.

В понедельник правоохранительные органы провели свыше 20 обысков в служебных кабинетах, автомобилях, а также по месту жительства лиц, которые попали в поле зрения.

"Если их вина будет доказана, то все 10 человек рискуют получить до 10 лет тюрьмы и штрафы в сотни тысяч леев", - заключили в прокуратуре.

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