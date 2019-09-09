В Кишиневе выявлены еще двое детей с подозрением на корь

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Еще двое детей в Кишиневе были госпитализированы с подозрением на корь в период с 1 до 9 сентября.

Оба пациента младше двух лет, они не были вакцинированы, сообщает Национальное агентство общественного здоровья.

С начала года в Молдове были подтверждены 76 случаев кори, 22 из которых оказались случаями инфицирования детей за рубежом.

Заболевания регистрировалась в следующих районах: Кишинёв – 46 случаев, Дрокия – 18 случаев, Окница – 6 случаев; Яловены – 2 случая, Бричаны, Единцы, Штефан-Водэ, Глодяны – по одному случаю.

Согласно официальной статистике, в 2018 году в Молдове диагноз "корь" был поставлен в 340 случаях.

Корь - это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью, общей интоксикацией.

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