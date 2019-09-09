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За семь лет от отравления бытовой химией и пестицидами погибли 38 детей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Среди несовершеннолетних было зарегистрировано 8245 случаев отравления различными веществами, не предназначенными для внутреннего употребления и внешнего применения людьми.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Согласно статистическим данным, за последние семь лет среди детей в возрасте до 18 лет было зарегистрировано 8245 случаев отравления различными химическими веществами: пестицидами, газами, нитратами, кислотами, щелочами, бытовой химией, а также наркотиками и алкоголем, сообщает Национальный центр общественного здоровья (ANSP).

В 38 случаях это привело к летальному исходу. Случаев отравления становится все больше, и сегодня это одна из актуальных проблем общественного здоровья, заявляют специалисты ANSP.

Детский сад
© Sputnik / Mikhail Mordasov
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По данным центра, в сельской местности всего регистрируются случаи интоксикации детей пестицидами, средствами борьбы с вредителями. В городских условиях чаще встречаются отравления детей наркотиками, за которыми следуют химические вещества, используемые для бытовых нужд (моющие и  чистящие средства).

Наиболее уязвимой группой являются дети в возрасте от 1 до 5 лет, которые могут получить доступ к опасным веществам, однако еще не обладают опытом обращения с ними.

В период с 9 по 14 сентября Центр общественного здоровья проводит Национальную неделю по борьбе с экзогенными острыми отравлениями химической этиологии.

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Теги:
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