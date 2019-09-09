За семь лет от отравления бытовой химией и пестицидами погибли 38 детей

Среди несовершеннолетних было зарегистрировано 8245 случаев отравления различными веществами, не предназначенными для внутреннего употребления и внешнего применения людьми.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Согласно статистическим данным, за последние семь лет среди детей в возрасте до 18 лет было зарегистрировано 8245 случаев отравления различными химическими веществами: пестицидами, газами, нитратами, кислотами, щелочами, бытовой химией, а также наркотиками и алкоголем, сообщает Национальный центр общественного здоровья (ANSP).

В 38 случаях это привело к летальному исходу. Случаев отравления становится все больше, и сегодня это одна из актуальных проблем общественного здоровья, заявляют специалисты ANSP.

По данным центра, в сельской местности всего регистрируются случаи интоксикации детей пестицидами, средствами борьбы с вредителями. В городских условиях чаще встречаются отравления детей наркотиками, за которыми следуют химические вещества, используемые для бытовых нужд (моющие и чистящие средства).

Наиболее уязвимой группой являются дети в возрасте от 1 до 5 лет, которые могут получить доступ к опасным веществам, однако еще не обладают опытом обращения с ними.

В период с 9 по 14 сентября Центр общественного здоровья проводит Национальную неделю по борьбе с экзогенными острыми отравлениями химической этиологии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK