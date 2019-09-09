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КПП Паланка

Молдова и Украина могут отменить взаимные путешествия по загранпаспорту

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Министр иностранных дел РМ заявил, что Молдова и Украина хотят, чтобы граждане обеих стран могли пересекать совместную границу по внутренним удостоверением личности.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Молдова и Украина обсуждают возможность пересечения совместной границы по внутренним паспортам. Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску по итогам встречи в Киеве со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко.

"Мы хотим сделать возможным для наших граждан посещать наши страны по внутренним паспортам, без необходимости иметь загранпаспорт", - сказал Попеску на пресс-конференции. 

Глава внешнеполитического ведомства не уточнил, на какой стадии находятся эти переговоры.

Встреча Президента Украины и Премьер-министра Республики Молдова
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины
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На данный момент граждане Молдовы и Украины могут путешествовать на основе заграничных паспортов.

Кроме того, в ходе встречи министры обсуждали, как решить вопрос роуминга между странами.

Также речь шла об упрощении процедур контроля на границе и расширении совместных КПП.

Подписанное 6 октября 2017 года межправительственное соглашение предполагает, что совместный контроль можно ввести на всех КПП на восточной границе Молдовы.

В настоящее время совместный контроль проводится на следующих молдавско-украинских пунктах пропуска – Крива-Мамалига, Ларга-Келменцы, Бричаны-Россошаны, Джурджулешты-Рени, Первомайск-Кучурган и Паланка – Маяки Удобное.

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