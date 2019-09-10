Футбольный день изменит маршрут общественного транспорта в Кишиневе

В местной администрации рассказали, как будет следовать общественный транспорт 10 сентября во время матча Молдова-Турция.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Во вторник вечером в столичном секторе Ботаника изменится движение транспорта. Это связано с проведением матча между сборными Молдовы и Турции в рамках отбора на Евро-2020, сообщили в примэрии (мэрии) Кишинева.

"Изменения в движении общественного транспорта произойдут на бульваре Дачия в периметре улицы Буребиста и бульвара Куза-Водэ", - уточнили в местной администрации.

Таким образом, с 19.00 до 00.00 движение на бульваре Дачия в направлении из Международного аэропорта Кишинева к центру столицы будет ограничено.

В результате маршрут троллейбуса №22 укоротят до бульвара Траян.

Водителей просят следовать дорожным указателям, чтобы избежать пробок.

Поединок отборочного раунда к чемпионату Европы между сборными Молдовы и Турции пройдет 10 сентября на кишиневском стадионе "Зимбру". Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

После пяти встреч в группе "Н" молдавская команда располагается на пятой позиции, одержав всего одну победу над сборной Андорры (3 балла). Три команды набрали по 12 баллов – Франция, Турция и Исландия, 6 очков в активе албанцев, а замыкает турнирную таблицу сборная Андорры (0 баллов).

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