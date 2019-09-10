08:05 10 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD17.86
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.71
Поиск
Болельщики у входа на стадион Зимбру. Архивное фото

Футбольный день изменит маршрут общественного транспорта в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
56 0 0

В местной администрации рассказали, как будет следовать общественный транспорт 10 сентября во время матча Молдова-Турция.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Во вторник вечером в столичном секторе Ботаника изменится движение транспорта. Это связано с проведением матча между сборными Молдовы и Турции в рамках отбора на Евро-2020, сообщили в примэрии (мэрии) Кишинева.

"Изменения в движении общественного транспорта произойдут на бульваре Дачия в периметре улицы Буребиста и бульвара Куза-Водэ", - уточнили в местной администрации. 

И.о. главного тренера сборной Молдовы по футболу Семен Альтман
© Facebook / Federația Moldovenească de Fotbal
Альтман: играть не на результат – неспортивно, будем стараться его добиться

Таким образом, с 19.00 до 00.00 движение на бульваре Дачия в направлении из Международного аэропорта Кишинева к центру столицы будет ограничено.

В результате маршрут троллейбуса №22 укоротят до бульвара Траян.

Водителей просят следовать дорожным указателям, чтобы избежать пробок.

Поединок отборочного раунда к чемпионату Европы между сборными Молдовы и Турции пройдет 10 сентября на кишиневском стадионе "Зимбру". Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

После пяти встреч в группе "Н" молдавская команда располагается на пятой позиции, одержав всего одну победу над сборной Андорры (3 балла). Три команды набрали по 12 баллов – Франция, Турция и Исландия, 6 очков в активе албанцев, а замыкает турнирную таблицу сборная Андорры (0 баллов).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Даги: чем продиктована смена тренера в сборной Молдовы по футболу
Поступили в продажу абонементы на матчи сборной Молдовы по футболу
Кошелев: Турции можем противопоставить слаженные командные действия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Идеал женской красоты Девушки Гибсона, созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном
Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин
Слезы и каравай: как встретили Вышинского в МИА Россия сегодня
Слезы и каравай: как встретили Вышинского в МИА "Россия сегодня"
Обеспечение питьевой водой в Молдове
На вес золота: обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться