Какие улицы в Кишиневе останутся без света — отключения по секторам столицы

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщила, что во вторник для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- ул. А. Хыждеу 29, 46/1, 54, 60, 62, Грэдинилор 21, Г. Уреке 2-12, 5-19, Измаил 71-83, Сфынтул Георге 36 - в период с 11:00 - 17:00.

- ул. Рогулень 26, 35, 53, 65 - в период с 10.00 - 17.00.

Чеканы:

- ул. Мештерул Маноле 12 - в период с 09.15 - 20.00.

- ул. Узинелор 47 - в период с 10.30 - 18.30.

- ул. Узинелор 14/1, 14/2 - в период с 10.30 - 18.00.

- ул. Кэрэмидарилор 13A, 32, Л. Ребряну 20/2, Узинелор 14,14/1, 79 - в период с 10:30 - 18:30.

Рышкановка:

- ул. Н. Донич, 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть, 22, Мирчешть, T. Панфиле, 1-5, 10-62, 11-41, Валя Албэ, 10, 56, Ф. Лупашку, 2, 5, 16A, Замолксе 22 - в период с 08.55 - 19.00.

- ул. А. Руссо 5/2, 7/2, 9/2, 13/3, 13/4, М. Костин 20, 22, 24, 26/2, 26/6, Н. Димо - в период с 09.10 - 17.00.

Буюканы:

- ул. Пьяца Унирий Принчипателор 3 подъезд 1 - в период с 09.30 - 18.00.

- ул. Л. Деляну 1, 2 - в период с 10.30 - 17.00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться на сайте электрокомпании.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

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