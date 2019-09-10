Громкие отстранения в одной из госструктур Молдовы: что произошло

В одном из государственных ведомств республики – переполох. Руководство структуры отстранено в связи с начатым расследованием.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Руководитель Органа гражданской авиации Молдовы Октавиан Николаеску и его заместитель Владимир Горя отстранены от занимаемых должностей. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь ведомства Ирина Бодоликэ.

По ее словам, это произошло в пятницу по указу министра экономики и инфраструктуры Вадима Брынзана в связи с тем, что было начато расследование. Детали разбирательства, как отметила собеседница, ей неизвестны.

"По указанию министра экономики Вадима Брынзана назначен исполняющий обязанности – господин Александр Фити. Это наш коллега из Органа гражданской авиации. Он работал старшим инспектором в управлении безопасности полетов", - сказала Бодоликэ.

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