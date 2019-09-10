Фестиваль для детей с особыми потребностями соберет сто участников

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Мероприятия в рамках программы фестиваля пройдут 13-15 сентября в селе Дэнчень, в лагере отдыха "Poienița Veselă". Об этом в эфире радио Sputnik Moldova рассказала временно исполняющая обязанности главы муниципального управления по защите прав ребенка Лучия Качук-Рошиору.
За несколько дней в фестивальных мероприятиях примут участие более ста детей с ограниченными возможностями.
"В прошлом году мы стали свидетелями удивительного танца, представленного парой в инвалидных колясках. Все дети с особыми потребностями нуждаются в нашем общении, внимании и восхищении", - заявила представитель столичного муниципалитета.
Фестиваль организован при финансовой поддержке посольства Австрии в Республике Молдова.
По официальным данным, в стране насчитывается около 600 детей с различными степенями инвалидности.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK