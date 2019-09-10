Будет ли послабление за езду без водительских прав - компетентное разъяснение

В молднете появилась информация о том, что граждане смогут управлять авто без водительского удостоверения – в полиции по этому поводу внесли ясность.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Многие сталкивались с тем, что, забыв водительское удостоверение, при встрече с дорожным инспектором им выписывался штраф.

На днях в медиапространстве появились сообщения о том, что водители уже могут не переживать по поводу наказания за подобного рода нарушение. В Национальном инспекторате по патрулированию поспешили дать необходимые разъяснения.

В структуре напомнили, что Кодекс о правонарушениях предусматривает штрафы за управление транспортным средством без водительского удостоверения. И в Правилах дорожного движения, и в Законе о безопасности дорожного движения прописано обязательное наличие этого документа во время управления автомобилем.

Водительские права в Молдове могут аннулировать и по этой причине>>>

"В тоже время уточняем, что инициирован законопроект, который предусматривает в будущем возможность исключения штрафа за управление транспортным средством без того, чтобы у водителя при себе были водительские права", - отметили в инспекторате.

Там также уточнили, что проект будет внедрен только после того, как он пройдет всю необходимую процедуру – положительные заключения, публичные консультации, экспертизы, утверждение, а затем и публикация в "Официальном мониторе" (Официальный вестник).

"До этого полиция руководствуется и применяет на практике действующее законодательство", - подчеркнули в инспекторате.

Рейтинг аварийных районов Кишинева: шокирующие данные>>>

Что грозит тем, кто сел за руль без прав?

Согласно тому же Кодексу о правонарушениях, управление транспортным средством без водительского удостоверения или другого подтверждающего допуск к управлению автомобилем документа влечет наложение штрафа в размере от 30 до 60 условных единиц.

Это положение не распространяется на учеников автошкол, которые управляют автомобилем в присутствии инструктора.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK