Будет ли послабление за езду без водительских прав - компетентное разъяснение

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Многие сталкивались с тем, что, забыв водительское удостоверение, при встрече с дорожным инспектором им выписывался штраф.
В структуре напомнили, что Кодекс о правонарушениях предусматривает штрафы за управление транспортным средством без водительского удостоверения. И в Правилах дорожного движения, и в Законе о безопасности дорожного движения прописано обязательное наличие этого документа во время управления автомобилем.
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"В тоже время уточняем, что инициирован законопроект, который предусматривает в будущем возможность исключения штрафа за управление транспортным средством без того, чтобы у водителя при себе были водительские права", - отметили в инспекторате.
Там также уточнили, что проект будет внедрен только после того, как он пройдет всю необходимую процедуру – положительные заключения, публичные консультации, экспертизы, утверждение, а затем и публикация в "Официальном мониторе" (Официальный вестник).
"До этого полиция руководствуется и применяет на практике действующее законодательство", - подчеркнули в инспекторате.
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Согласно тому же Кодексу о правонарушениях, управление транспортным средством без водительского удостоверения или другого подтверждающего допуск к управлению автомобилем документа влечет наложение штрафа в размере от 30 до 60 условных единиц.
Это положение не распространяется на учеников автошкол, которые управляют автомобилем в присутствии инструктора.
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